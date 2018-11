Apre un nuovo negozio Juice: pioggia di sconti e promozioni sui prodotti Apple

Si sposta e si fa più grande il punto vendita Juice di Pisa, eredità di DataPort, uno dei primissimi rivenditori dei prodotti informatici Apple in Italia.

Il nuovo negozio, di quasi 200 mq, si trova in largo Ciro Menotti. L'inaugurazione è in programma venerdì 23 novembre alle ore 9,30 e avrà un sapore particolarmente dolce per gli amanti dei prodotti targati 'Mela', visto che, proprio in occasione della nuova apertura, solo nel negozio di Pisa verrà applicato uno sconto del 10% sui computer Mac per i primi 50 fortunati clienti.

In occasione del Black Friday, inoltre, gli sconti si moltiplicano: per i successivi clienti, lo sconto sui Mac diventa di 100€ e vengono scontati anche tutti gli altri prodotti Apple, tra cui iPhone, iPad, Apple Watch e AirPods. Le offerte dureranno solo da venerdì 23 a domenica 25 novembre, giorno di apertura straordinaria per il nuovo negozio Juice di Pisa che sarà comunque aperto tutte le domeniche fino al 23 dicembre per lo shopping natalizio, ma anche per offrire consulenza e assistenza a tutti gli appassionati del mondo Apple.