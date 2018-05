Buti, aprono una pensione per cani e si sposano: un doppio sogno che si realizza

La loro passione è diventata un lavoro, e adesso gli amici a quattro zampe potranno trovare una nuova casa in provincia di Pisa. Matteo Serafini e Valentina Filippi, entrambi di Buti, hanno aperto una nuova pensione per cani, la prima nel loro paese. Si chiama 'B&B for dog', un bed&breakfast per cani a tutti gli effetti. Si trova a Cascine di Buti, lungo la strada Sarzanese Valdera, in località Montecucco.

Matteo, 33 anni, e Valentina, 34, hanno fatto dell'amore per gli animali una vera e propria missione, e dopo molti anni passati a prendersi cura di loro hanno inaugurato un'attività che gli permette di starci a contatto 24 ore su 24. Il 'B&B for dog' è la loro casa, talmente accogliente che poco dopo il taglio del nastro la giovane coppia ha deciso di sposarsi.

Il matrimonio è stato celebrato giovedì 17 maggio, ma per ora di viaggio di nozze non se ne parla. La luna di miele di Matteo e Valentina sarà con i cani ospitati ogni giorno nel B&B. “Era l'unica soluzione per continuare a offrire un servizio attivo giorno e notte - dicono - e non potremmo essere più felici. Con l'arrivo dell'estate in molti partiranno per le vacanze, e resteremo aperti per chi volesse lasciare da noi il proprio cane”.

Nel 2009 Matteo si è laureato in Tecniche di allevamento del cane di razza ed educazione cinofila all'Università di Pisa. Dopo gli anni di studio ha lavorato al canile intercomunale 'Soffio di vento', ma il sogno nel cassetto era un altro. “Ho sempre pensato di aprire una mia attività, per dare ai miei cani un soggiorno a cinque stelle senza fargli mancare niente. Appena saputo che c'era la possibilità di lavorare su questo terreno mi sono subito messo in moto. Non è stato facile, soprattutto a livello di burocrazia e permessi necessari per partire. Devo ringraziare soprattutto la mia famiglia, che mi ha dato una mano enorme per realizzare la nostra passione”. Al suo fianco c'è Valentina, anche lei amante dei cani e specializzata in lavaggio, toelettatura e cosmetologia per animali. Insieme hanno allestito la pensione in grado di ospitare 20 cani, ognuno nella sua 'cameretta'. Nella struttura ci sono anche ufficio, infermeria, magazzino per mangimi e area di sgambatura per l'attività all'aperto. “Facciamo anche servizio di taxi dog: prendiamo e riportiamo il cane direttamente a casa del proprietario, e possiamo ospitare gli animali per periodi lunghi e brevi”.