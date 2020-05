Riapre la piscina di Uliveto Terme: raccomandata la prenotazione

Riapre la piscina di Uliveto Terme, un vero fiore all'occhiello per il comune di Vicopisano.

"Domattina, 30 maggio, alle 10.00 - annuncia il vicesindaco con delega allo Sport Andrea Taccola - riapre la piscina gestita da Canottieri Arno.

Sarà aperta ogni giorno, dalle 10.00 alle 19.00, ed è raccomandata la prenotazione al numero 347/6530609, visto che, in base al protocollo anti-contagio, oltre a tutte le precauzioni del caso, sarà consentito un numero massimo di accessi per rispettare le distanze di sicurezza.

A breve saranno attivati, come negli anni scorsi, corsi in acqua, anche per bambini e bambine, con al massimo dieci partecipanti, sempre su prenotazione".

"La piscina Uliveto Terme è davvero un'oasi di bellezza - dice il sindaco, Matteo Ferrucci - non solo per la struttura in sé ma anche per la possibilità di stare all'ombra del parco pubblico che attraversiamo per raggiungerla, di avere a disposizione bar e ristorante con una meravigliosa vista e per la possibilità di prendere il sole e di rilassarsi ammirando il profilo delle cave e del Monte Pisano. Un luogo perfetto per le famiglie e consigliato per tutti e per tutte coloro che vogliono coniugare servizi, benessere, relax, svago e un panorama incantevole".

