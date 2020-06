Inaugurazioni: arriva sui lungarni la prima pokeria della città

Apre oggi, 16 giugno, in lungarno Mediceo il ristorante fast food Pokè Flash, nato dall'intraprendenza di tre 25enni residenti a Pisa. Si tratta della "prima pokeria della città". Il pokè è un piatto tipico della cucina hawaiana a base di pesce crudo. "L'idea - spiega uno dei 3 titolari, Claudio Donnarumma - ci è venuta lo scorso anno durante una vacanza ad Ibiza. Lì abbiamo mangiato questo piatto e ce ne siamo innamorati. Abbiamo quindi iniziato a progettare l'apertura di un locale simile a Pisa".

Il locale apre in un vecchio fondo completamente ristrutturato, dove una volta si trovava un tabacchino. "Lo abbiamo completamente rifatto - prosegue Donnarumma - con l'idea di realizzare un locale innovativo, fresco e moderno. Proponiamo ai nostri clienti un piatto salutare, veloce e bilanciato composto da una base di riso e componibile poi con tutta una serie di ingredienti, ad oggi 17, che vanno dal pesce, alla frutta, passando per verdura e salse speciali. La proposta cambierà in continuazione, perchè utilizziamo solo ingredienti stagionali acquistati giorno per giorno. Oltre al cibo vogliamo proporre ai nostri clienti un'esperienza nuova". Poke Falsh offrirà inoltre anche servizi di consegna a domicilio e alternative per gli amanti del cibo vegano.

L'apertura, inizialmente prevista per marzo, è slittata a giugno in conseguenza della pandemia legata al Coronavirus. "Il Covid ha rallentato i lavori - conclude Donnarumma - ma non ci ha fermato. Vogliamo dare un segnale di ripartenza, contribuendo a valorizzare zona lungarno così importante per Pisa".