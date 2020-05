Riaperture dal 18 maggio, anche la Toscana apre tutto: "La mia opinione era e resta diversa"

Avrebbe preferito maggiore prudenza il governatore Enrico Rossi, ma anche in Toscana sembra che andrà a prevalere il tutto e subito come stabilito dalle linee guida del Governo, dopo l'intesa con le Regioni per le riaperture dal 18 maggio.

L'orientamento di aprire tutto già da lunedì è confermato (ma per l'ufficialità e i dettagli dobbiamo attendere precise ordinanze) da un post pubblicato su Facebook dallo stesso presidente Rossi che esprime comunque dubbi e perplessità, ma che nello stesso tempo teme che la Toscana, con riaperture più graduali, possa in qualche modo restare indietro e risentirne.

"Diversamente dalle decisioni, comunicate dal presidente Conte ieri mattina, di una ripartenza graduale e di una distanza di due metri per molte attività, ieri sera il Governo ha deciso la svolta. O meglio, un vero contrordine - spiega Rossi - la distanza si è ridotta notevolmente, ad un solo metro, e l’elenco delle attività da riaprire si è allungato, praticamente a tutte e subito. La mia opinione era e resta diversa ma non voglio che la Toscana sia penalizzata rispetto ad quadro nazionale di cui comunque tra poco tempo, quando a fine mese la circolazione tra regioni tornerà libera, finirebbe per risentire annullando gli effetti di eventuali interventi a favore di una maggiore sicurezza. I nostri dati sono migliori rispetto a quelli di tante regioni sia in termini di mortalità sia in termini di diffusione e controllo del contagio. Pertanto, oggi, appena saremo in possesso delle disposizioni nazionali, adotteremo, allineandoci con esse, le ordinanze regionali in Toscana".

