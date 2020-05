Aperture 18 maggio, Rossi: "Ritardi dal Governo, aperture seguiranno protocolli nazionali"

Fase 2, Conte: "Il 25 maggio riaprono le palestre, il 15 giugno cinema e teatri"

„La Toscana apre lunedì 18 maggio e, almeno per il momento, seguirà le linee guida di sicurezza nazionali. Lo ha annunciato su Facebook poco prima delle 21 il governatore Enrico Rossi, lamentando anche la situazione di incertezza che si è venuta a creare a causa dei ritardi nella firma del decreto del Presidente del Consiglio sulle riaperture.

"Mentre alle ore 8,40 siamo ancora in attesa del testo del DPCM, che spero possa arrivare almeno stanotte, il presidente Conte sta finendo una conferenza stampa sullo stesso tema - scrive Rossi su Facebook - allo scopo di evitare ulteriori problemi ai cittadini e alle imprese, voglio subito dire che domani nella mia ordinanza la linea riguardo alle aperture in Toscana sarà di conformarsi al DPCM, esposto in tv dal premier, e ai protocolli di sicurezza nazionali. Questo non esclude che nei prossimi giorni potremo apportare, sempre su questa linea, chiarimenti e miglioramenti".



Tre ore prima lo stesso governatore aveva spiegato la situazione di fronte alla tanta incertezza sulle riaperture di lunedì: "Provo imbarazzo e chiedo scusa a molte persone, imprenditori, lavoratori, rappresentanti di categoria e amministratori, per non avere ancora potuto comunicare l’ordinanza per le riaperture in Toscana - aveva sottolineato Rossi - è da stamani che siamo pronti, ma io non posso firmare nulla senza il dpcm del Governo che ci ha convocato per le 19,45 di stasera. I ritardi stanno determinando una situazione di incertezza e rischiano di creare problemi nella organizzazione della vita quotidiana di tanti cittadini".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“