In visita alla Co.Ta.Pi., l'assessore Pesciatini: "Pisa pronta a ripartire con servizi adeguati"

L’assessore al commercio e al turismo Paolo Pesciatini ha incontrato questa mattina, 20 luglio, il presidente e il direttivo della Cooperativa Taxisti Pisani (Co.Ta.Pi.) per un momento di confronto sulle tematiche della categoria. Nel corso dell’incontro è stato presentato anche un sistema di prenotazioni delle corse studiato dalla stessa Cotapi.

Si tratta di un sistema che permette all’utente di prenotare un taxi con un click. E’ utilizzabile tramite una app dedicata (ItTaxi), un sito internet, una mail o tramite sms o whatsapp (oltre che coi consueti canali telefonici). La richiesta di servizio viene registrata nella centrale operativa e inviata in tempo reale all’auto in servizio più vicina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Sono soddisfatto di questo incontro presso la sede di Co.Ta.Pi - commenta l’assessore Paolo Pesciatini - abbiamo potuto visionare le peculiarità del sistema da loro studiato che adotta una tecnologia all’avanguardia. Quello che ci sta a cuore soprattutto in un momento difficile come questo, è che i cittadini e coloro i quali verranno a Pisa come ospiti possano trovare servizi adeguati alle necessità dei nostri giorni. Credo che il servizio presentato oggi confermi il fatto che Pisa, e in questo caso anche la categoria dei tassisti, sono pronti per la ripartenza, nonostante tutte le difficoltà che stiamo incontrando. Inoltre abbiamo affrontato il tema dei servizi essenziali messi a disposizione per l’utenza, anche a dimostrazione del valore che diamo, come città di Pisa, al principio dell’accessibilità per tutti".