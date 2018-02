Per trovare la farmacia di turno e più vicina ora c'è un'app

Un'app per sapere quale sia la farmacia più vicina o quale sia di turno nel fine settimana. Federfarma Pisa, in occasione della riorganizzazione dei turni di guardia farmaceutica e, nel contesto in alcuni comuni della riorganizzazione generale della turnazione, ha predisposto l'applicazione 'FarmaTurniPisa'. Il progetto è stato svolto con il patrocinio dell'Ordine dei farmacisti della Provincia di Pisa ed è stato presentato presso la sede della Federfarma in via Aldovrandi ad Ospedaletto.

"Questa app è stata studiata per facilitare il cittadino nella ricerca principalmente della farmacia di turno, ma anche della farmacia più vicina - spiega in una nota Federfarma - è stata sviluppata sia la versione versione per Ios/Apple che quella per Android. Questa iniziativa, fortemente voluta anche da alcuni sindaci del territorio, avvicina Federfarma Pisa ad altre realtà presenti in grandi città italiane".

La app permette di geolocalizzare le farmacie della zona, dove si trova il cittadino con il suo smartphone o tablet, evidenziando in verde quelle di turno. Inoltre permette una ricerca su tre parametri: nome della farmacia, località, data. Il presidente di Federfarma Pisa dott. Riccardo Froli: "Ringrazio vivamente l'Ordine dei Farmacisti per l'importante supporto che ha dato per uniformare e informare sui turni delle farmacie, permettendo all'applicazione di afferire ai dati dal sito dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pisa, già da tempo attivo in questo campo. Si ringrazia inoltre l'Azienda Asl Nord Ovest, dipartimento del Farmaco di Pisa, per la collaborazione fattiva nella riorganizzazione ancora in atto dei turni delle farmacie della provincia".