Dissesto statico in un edificio: evacuati due appartamenti

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, 22 maggio, intorno alle 11, in via Gramsci a Castelfranco di Sotto per un dissesto statico che ha interessato due appartamenti. Il dissesto è stato causato da copiose infiltrazioni d’acqua.

A titolo precauzionale le due abitazioni sono state interdette all’utilizzo nell’attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza del solaio interessato dal cedimento.

Gli occupanti hanno trovato idonea sistemazione. Sul posto il sindaco e la Polizia locale.