L'appartamento è in vendita: i ladri lo usano come deposito di merce rubata

La Polizia di Pontedera ha denunciato due fratelli di origini senegalese di 26 e 29 anni, già pregiudicati, per il reato di furto aggravato e ricettazione. Nelle prime ore di giovedì 6 giugno una pattuglia è intervenuta in seguito ad una segnalazione di furto in un noto ristorante del centro città, dove sono state rubate numerose casse di birra, una piastra elettrica professionale e denaro in contante prelevato dalla cassa.

Poco dopo, sempre al 113, è arrivata una nuova segnalazione: due persone si stavano arrampicando su una grondaia per entrare in un appartamento. Sul posto sono così arrivati i poliziotti che hanno bloccato e identificato i due. Una volta all’interno dei locali gli agenti hanno trovato la refurtiva asportata in nottata al ristorante, oltre ad altra merce.

I due fermati, approfittatando del fatto che l’appartamento era stato messo in vendita da un cittadino che lo teneva vuoto, lo avevano utilizzavano come deposito di merce rubata, pronta per essere immessa sul mercato.