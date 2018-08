Appello delle associazioni di volontariato, Nardini (Pd): “Vicina a chi si impegna per la comunità, clima di violenza da condannare”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

“È inaccettabile che chi mette tempo e energie a disposizione della comunità, in maniera solidaristica, si ritrovi bersagliato da gesti di violenza. Mai come ora è necessario rinnovare il nostro grazie a tutte quelle persone che volontariamente si dedicano agli altri, ancor più se in condizioni sempre più difficili, e alle associazioni che rivestono un ruolo prezioso e fondamentale. Quelli che hanno denunciato sono episodi allarmanti, che uno dopo l’altro si sono verificati nell’ultimo periodo, in un’escalation intollerabile che va condannata senza se e senza ma. Giusto poi da parte loro ricordare come tutti i cittadini usufruiscano dei servizi che mettono a disposizione e che migliorano la qualità della vita quotidiana di ognuno di noi. Alle volontarie e ai volontari tutti va la mia più totale vicinanza, non li lasceremo mai soli, anzi, abbiamo sempre più bisogno di loro. L’appello che hanno fatto va sostenuto con forza e è necessario e urgente che ognuno faccia la sua parte per placare questo clima orribile di violenza, anche verbale, che sta emergendo con intensità a Pisa così come nel resto della Toscana e del Paese e che non può che preoccuparci. Ci sono valori non negoziabili che non possono mai venire meno ed è ora di prendere posizione con forza contro la cattiveria dei leoni da tastiera, l’insulto facile, il razzismo becero e l’intolleranza strisciante che sta prendendo sempre più piede nella società”.

Così Alessandra Nardini, consigliera regionale Pd, in merito alla lettera appello inviata dalle associazioni pisane - Croce Rossa, Pubblica Assistenza e Associazione Misericordie - su recenti episodi di aggressione verbale di cui sono stati vittime i loro volontari.