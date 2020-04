Coronavirus, i balneari: "Fateci fare manutenzione ai lidi in vista della stagione"

"Gli stabilimenti balneari hanno bisogno di tempo per allestire i propri lidi. Non siamo un negozio che riapre la saracinesca. Abbiamo bisogno di tornare al più presto sulla spiaggia per effettuare interventi necessari alla ripartenza e ci vuole tempo. Ovviamente nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza previsti per l’emergenza Coronavirus". E’ Gianluca Tiozzo, presidente del sindacato balneari Fiba di Confesercenti Toscana Nord, a lanciare un appello accorato alla Regione affinchè siano trovate le forme immediate per permettere ai proprietari di tornare nei propri stabilimenti e partire con le manutezioni.

"In questi giorni abbiamo fortemente sollecitato la Regione Toscana al fine di permettere agli stabilimenti balneari, così come sta accadendo in Emilia Romagna e Abruzzo, di poter fare le manutenzioni, nel rispetto delle cautele - dice ancora Tiozzo - vorremmo ringraziare consiglieri ed assessori della disponibilità che la Regione ha avuto non solo nell’ascoltare le nostre istanze, ma facendosi carico con il Governo di chiedere equità di disposizioni all’interno della categoria a livello nazionale".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tiozzo guarda anche al futuro: "Gli stabilimenti balneari potrebbero diventare, se e solo se le condizioni generali lo permetteranno come tutti ci auguriamo, uno strumento utile per la ripartenza del turismo italiano e soprattutto diventare un servizio a tutte le città di costa e per questo vorremmo farci trovarci preparati. Auspichiamo che il ministro Speranza ed il governo possano accogliere al più presto le nostre richieste anche alla luce del prolungarsi del blocco. Noi siamo pronti a fare la nostra parte ovviamente rispettando tutte le disposizioni di sicurezza che ci verranno comunicate".