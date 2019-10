Rifiuti abbandonati in Piazza San Paolo All'Orto: "Appostamenti per multare i trasgressori"

Appostamenti 'ad hoc' della Municipale, in piazza San Paolo all'Orto, di fronte al cinema Odeon a Pisa, per sanzionare chi abbandona i rifiuti. Ad annunciarlo è stato l'assessore all'Ambiente, Filippo Bedini. Nel corso del Consiglio Comunale di martedì 8 ottobre è stato infatti discusso un question time presentato del gruppo Pd in cui si chiedeva alla Giunta quali azioni avesse intenzione di mettere in atto alla luce delle lamentele di alcuni cittadini della zona che, già da quest'estate, avevano manifestato un forte disagio "poichè la mattina, alle 8, trovano i cassonetti interrati pieni e la spazzatura ammassata in strada" con un conseguente "odore cattivo e insopportabile".

"Mi sono fatto relazionare sul mese di settembre - ha risposto Bedini - e dai dati emerge che i contenitori dei rifiuti solidi urbani hanno un riempimento medio, al momento dello svuotamento, che generalmente avviene tra le 7 e le 7.30 del mattino, del 70%. Per quanto riguarda i contenitori della carta il riempimento medio è del 90%, mentre è del 65% per l'organico e dell'85% per il multimateriale. Questo significa che i contenitori non sono pieni".

Ci sarebbe però un fenomeno di abbandono dei rifiuti attorno ai cassonetti. "Questa zona - ha proseguito Bedini - è una zona centrale dove vivono molti studenti universitari che vivono in affitto e a cui molto spesso i proprietari non forniscono la tessera. L'inquilino deve comunque esigerla. Dal primo ottobre due vigili urbani sono stati distaccati all'Unità controllo dell'Ufficio ambiente. Per questo abbiamo deciso di utilizzarli per fare appostamenti ad hoc in quella zona, in modo da intervenire, anche con l'ausilio delle telecamere, nel momento in cui alcune utenze private, ma purtroppo anche commerciali, infrangono le regole. La lotta all'inciviltà è quotidiana - ha concluso Bedini - purtroppo in città ci sono tanti casi di abbandono di rifiuti, ma da parte nostra l'attenzione è massima".