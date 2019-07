Variante urbanistica 'irregolare': via libera del Consiglio Comunale al nuovo regolamento

Via libera alla variante al regolamento urbanistico. La delibera, dopo un percorso in Commissione, è stata infatti approvata nella seduta di ieri, 30 luglio, dal Consiglio Comunale di Pisa, dopo una relazione introduttiva dell’assessore all’Urbanistica, Massimo Dringoli. "Con questa delibera - ha spiegato l'assessore - andiamo ad adeguare gli atti regolamentari alle normative vigenti, prevedendo il ricorso ai piani attuativi anziché permessi a costruire diretti per gli interventi di trasformazione urbanistico edilizia in aree soggette a vincolo paesaggistico".

Alla fine la delibera è stata approvata con 20 voti favorevoli (la maggioranza di centrodestra più il consigliere dei 5 Stelle Alessandro Tolaini) e nessun contrario. Non ha partecipato al voto il gruppo del PD: "Questa variante - ha detto il consigliere Dem, Matteo Trapani - non va a sanare una situazione ma a cambiare un procedimento, aggravandolo. E’ una delibera che per noi non era necessaria e per questo non parteciperemo al voto”.

La vicenda

A metà maggio l'amministrazione aveva bloccato il rilascio dei permessi a costruire nelle aree soggette a vincolo paesaggistico. Una decisione che si era resa necessaria a causa del fatto che "il Comune di Pisa - aveva spiegato l'assessore all'Urbanistica, Massimo Dringoli - non sottopose il regolamento urbanistico approvato a fine 2015, e tutt'ora vigente, a verifica da parte delle Conferenza paesaggistica così come previsto dalla legge regionale". Il rischio, insomma, sarebbe stato quello di rilasciare permessi a costruire che potessero risultare 'illegittimi'.

Da qui la necessità di sospendere momentaneamente il rilascio dei permessi "in attesa - aveva spiegato la dirigente della direzione urbanistica del Comune, Daisy Ricci - di sanare la situazione". In queste settimane si è avuto in realtà solo un caso di sospensione del rilascio del permesso a costruire, per un immobile situato sul litorale, nonostante la stessa dirigente avesse inizialmente parlato di "decine di pratiche che verranno sospese".