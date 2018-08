Stazione, 'Binario 14': approvati i progetti definitivi con modifiche, salta Piazza Giusti

Prosegue il progetto di riqualificazione della zona stazione 'Binario 14', ma con alcune modifiche. L'amministrazione comunale ha infatti spiegato oggi, 30 agosto in una nota, che "nella seduta della Giunta Comunale del 28 agosto scorso sono stati approvati all'unanimità e in anticipo rispetto alla scadenza, tutti i progetti definitivi riguardanti il 'Piano delle periferie-Binario 14'. Gli uffici comunali devono trasmettere tutti i progetti approvati alla Presidenza del Consiglio Comunale entro l'8 settembre, al fine di mantenere la possibilità di ottenere un finanziamento".

Le risorse governative destinate al progetto erano state congelate al Senato, con poi la seguente polemica fra Pd e Lega. Ora il Comune conferma l'avvenuta progettazione, che consentirebbe la permanenza di Pisa nel novero degli enti destinati al finanziamento.

L'amministrazione specifica che ci sono state due modifiche sostanziali. La prima riguarda Piazza Giusti: l'intervento è stato "drasticamente ridotto", in quanto ritenuto "non strategico. I restanti 375mila euro saranno destinati per le fognature bianche (antiallagamento) nel quartiere di San Marco".

La seconda verte sulla riqualificazione degli ex locali di servizio del personale viaggiante di Ferrovie. Sono variate alcune funzioni rispetto il progetto originario, che ora riguarderanno: "l'inserimento di animazione del territorio attraverso un centro aggregativo per anziani e bambini e strumenti di mediazione, quali uno sportello informativo per i cittadini e gli operatori economici del quartiere, un ufficio di back office per gli operatori di strada, uno sportello di ascolto per padri separati, un punto Caf e un presidio di sicurezza e video sorveglianza".