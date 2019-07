Società della Salute, sì al bilancio di esercizio: investiti oltre 21 milioni

L'assemblea dei soci della Società della Salute della Zona Pisana ha approvato il bilancio di esercizio 2018. L’ammontare complessivo delle risorse destinate ai servizi e progetti socio-sanitari e sociali spesi, in tutto il territorio, è di oltre 21 milioni.

Il via libera al documento è arrivato all’unanimità da tutti i componenti dell’ente di via Saragat: "Abbiamo portato correttamente a termine l’ultimo bilancio della precedente presidenza - ha detto la presidente della Sds Gianna Gambaccini - i frutti delle novità che abbiamo introdotto con il bilancio preventivo presentato nel gennaio scorso, a cominciare dall’impegno nella lotta contro la povertà, invece, li misureremo alla fine di quest’anno di lavoro, quando andrà in approvazione il consuntivo 2019".