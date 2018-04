Approvato il bilancio della So.Crem

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

L’assemblea generale dei soci e delle socie della Società Pisana per la Cremazione, presieduta da Adolfo Braccini, ha approvato il progetto di bilancio 2017 chiuso con una perdita di circa 6.000 euro ma con un patrimonio netto di quasi centomila euri. Il risultato economico, in linea con le previsioni di budget, conferma il valore delle azioni messe in atto dall’organo amministrativo della So.Crem. Ad ulteriore testimonianza degli importanti risultati raggiunti dall’Ente, va registrato il rafforzamento considerevole del corpo sociale costituito oggi da 3.103 persone di cui il 52,74% donne. Per conoscere meglio la ragione di una maggioranza, ormai da molti anni, femminile d’iscritti, è stata avviata un’indagine tra le donne che hanno scelto questa forma di sepoltura come ultima destinazione del loro corpo. Alla ricerca collabora il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa.

Nella precedente assemblea i soci, condiviso i progetti presentati dal consiglio direttivo e presa consapevolezza della necessità di un maggiore budget finanziario, avevano accettato di compartecipare alla spesa autorizzando l’organo amministrativo ad aumentare il costo della quota sociale per l’anno 2018 e seguenti. La perdita rilevata nell’esercizio 2017, non desta quindi preoccupazione poiché i ricavi correnti ripianeranno il deficit di bilancio.

Tra le attività ricordiamo la possibilità per tutti i cittadini di avere corrette informazioni anche circa la compilazione del testamento biologico (DAT), avvalendosi della segreteria della So.Crem. aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 15 alle 18.

All’annuale incontro cremazionista anche questa volta, per l’Amministrazione comunale, è intervenuto l’assessore Serfogli confermando che entro la prossima estate, presso il Tempio crematorio, nello spazio già usato per il vecchio impianto d’incenerimento sarà utilizzabile la Sala del Commiato. Mentre il Giardino delle Rimembranze, luogo dove disperdere le ceneri in natura, d’intesa con la So.Crem., si realizzerà anche con l’intervento finanziario di questa, in uno spazio appropriato nella zona “nuova” del cimitero suburbano. Il progetto presentato dall’associazione cremazionista è ora alla valutazione della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio, per le autorizzazioni di legge.

L’assemblea, riunita poi in seduta straordinaria, ha modificato parte degli articoli dello statuto. Intervento necessario per adeguare il contratto sociale alle nuove disposizioni in materia di enti non lucrativi.