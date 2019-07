Torri Bulgarella, sì del Consiglio Comunale: "I lavori possono essere completati"

Primo passaggio in Consiglio Comunale per la ripresa dei lavori al cantiere delle Torri di Bulgarella. Oggi, 23 luglio,l'assemblea ha approvato l'istanza presentata da Edilcentro per il rinnovo del piano attuativo per arrivare al completamento dell'opera. La proposta è stata approvata con i 21 voti favorevoli della maggioranza, un voto contrario del consigliere di Diritti in Comune Ciccio Auletta, mentre i consiglieri del Pd non hanno partecipato al voto.

L'atto approvato è una base per la stipula di una nuova convenzione e quindi per il rilascio di un nuovo permesso a costruire, necessario per riaprire il cantiere di via Bargagna. Già nei primi mesi del 2018 si parlava di una ripartenza, poi non avvenuta. Il nuovo intervento, secondo una nota del Comune di Pisa, servirebbe "sia per completare il progetto delle Torri che per ultimare le opere di urbanizzazione e quelle a verde previste come opere di miglioria per il quartiere. Gli uffici comunali, su indicazione dell'assessore Massimo Dringoli, hanno lavorato intensamente in questi mesi affinchè la lunga vicenda legata al cantiere delle Torri potesse essere riportata su un piano di completa operatività, nel pieno rispetto delle regole e delle norme che disciplinano questa materia".

"Per quanto riguarda la situazione dei pagamenti dovuti al Comune - ha spiegato in Consiglio l'assessore all'urbanistica Dringoli - sulla base della relazione fornita da Sepi, risulta che la società Edilcentro entro il gennaio del 2019 ha assolto a tutti i pagamenti dovuti, non avendo alcuna posizione debitoria nei confronti dell'ente". "Fatte tutte le opportune verifiche sia a livello di rispetto delle normative in materia di urbanistica e di edilizia privata che in merito ai pagamenti dovuti - ha concluso Dringoli - a questo punto per l'amministrazione nulla osta al completamento del piano attuativo. Ora che è stato approvato questo atto, i lavori potranno riprendere e arrivare a compimento. E' sicuramente interesse dell'amministrazione e della città tutta che questo cantiere venga finalmente concluso e siano completate le opere di urbanizzazione e a verde che riqualificheranno tutta l'area".