Cascina: approvato il nuovo Piano del commercio

Nella seduta di ieri, martedì 18 settembre, il Consiglio Comunale di Cascina ha approvato all'unanimità il nuovo Piano comunale del commercio su aree pubbliche, proposto alla discussione dalla giunta di Cascina e illustrato in consiglio da Sonia Avolio, assessore alle attività produttive.

"Il vecchio piano, del 2000 - spiega Avolio - era ormai datato. Il nuovo piano approvato conferma la rete dei mercati settimanali presenti sul territorio e il loro dimensionamento visto che la dotazione attuale dei mercati garantisce un livello di servizio soddisfacente per la popolazione. Tuttavia, dopo la chiusura di alcuni esercizi in sede fissa, occorreva offrire un servizio alternativo mediante l'istituzione, o la variazione, di alcuni posteggi fuori mercato nei luoghi in cui sono state individuate situazioni di carenza del servizio commerciale. Abbiamo poi valorizzato la filiera corta con l’istituzione dei mercatini biologici in piazza Cacciamano a San Frediano, che si aggiungono a quelli di Cascina, ed è stato confermato il mercato di Musigliano, già istituito in via sperimentale".

Nessun mercato invece potrà svolgersi sulla Tosco Romagnola. "Su questa strada - continua Avolio - si affacciano molte scuole, il traffico è intenso e vi transitano anche gli autobus di linea. Chiudere la Tosco Romagnola per un mercato settimanale significherebbe far congestionare la viabilità nelle strade interne delle frazioni, costringere i cittadini a subire notevoli disagi negli spostamenti e diminuire la qualità dei servizi pubblici. Resta ancora aperta la discussione sul mercato di Navacchio. A breve è previsto un nuovo incontro con i soggetti interessati per valutare tutte le possibili soluzioni".



"Sempre per motivi di viabilità, traffico o per esigenze igienico-sanitarie e di carattere ambientale - prosegue l'assessore - è vietato l'esercizio commerciale in forma itinerante anche in via della Repubblica, lungo la strada provinciale 'Arnaccio', in alcuni tratti di via Nazario Sauro a Cascina e di via Cammeo a Zambra, nell'area interessata dalle grandi strutture di vendita nella zona di Navacchio, in giardini, parchi e parcheggi pubblici, sui piazzali delle stazioni ferroviarie e a meno di 100 metri da scuole, ospedali, luoghi di culto, case di riposo. Non si possono tenere mercati in zone non servite dal servizio di trasporto pubblico locale. Tuttavia, il piano approvato è flessibile e può essere aggiornato in caso di variazioni urbanistiche del territorio che costituiscono plateatico di fiere e mercati".