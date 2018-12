Toscana Aeroporti, lavoratori approvano l'intesa su accordi integrativi: 97 assunzioni 

I lavoratori di Toscana Aeroporti e Toscana Aeroporti Handling hanno approvato a grande maggioranza gli accordi di secondo livello siglati da Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, Ugl trasporto aereo e Usb con le aziende di gestione e handling aeroportuale. Gli accordi, arrivati dopo una vertenza di oltre un anno, riguardano oltre 800 lavoratori tra gli scali di Firenze e Pisa.

"Si tratta di un importante risultato - commentano le segreterie regionali dei sindacati - con il quale si danno risposte ai salari dei lavoratori in seguito alla disdetta degli accordi da parte aziendale di questa estate; si assumono 97 persone a tempo indeterminato; si procede ad upgrading orari per lavoratori part time già in forza in azienda (aumento dell'orario di lavoro e quindi di stipendio); si apre un importante percorso per definire un accordo di sito presso gli scali di Firenze e Pisa. E' questo uno dei punti più qualificanti di tutto l'accordo, che permette di definire con quali regole, contratti, clausole di salvaguardia è necessario operare dentro gli scali toscani in presenza di soggetti presenti in aeroporto o di soggetti nuovi che potrebbero arrivare, dando così garanzie occupazionali e normative alle migliaia di lavoratrici e lavoratori occupati nel settore aereo nella nostra regione".