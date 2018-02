Da Pisa al mare in bici: la Commissione dà il via libera al progetto, ora la 'palla' passa al Consiglio Comunale

Sicuramente una buona notizia per i fautori della mobilità sostenibile e della bicicletta. E' stato infatti approvato all'unanimità dalla Commissione Urbanistica del Comune il via ai lavori per la pista ciclabile che collegherà Pisa a Marina di Pisa. Hanno votato, infatti, a favore i consiglieri comunali Juri Dell’Omodarme (Art.1-Mdp), che è anche presidente di questa Commissione comunale, Patrizia Bongiovanni (Pd), Nicola Pisani (Pd), Francesco Pierotti (Pd), Giuseppe Ventura (In lista per Pisa), Giovanni Garzella (Pisa è) e Valeria Antoni (M5S). Grazie a questo voto ora la delibera passa, per la sua approvazione definitiva, alla seduta di oggi, giovedì 15 febbraio, del Consiglio Comunale (dalle 15, Sala Regia del Comune, diretta streaming). Si tratta di oltre 20 chilometri di pista ciclabile che dovrà essere conclusa non oltre il 2020.

“E’ un intervento strategico - ha detto in Commissione nell'illustrare la delibera l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Serfogli - e fortemente voluto da questa amministrazione comunale. Una spinta decisiva l’abbiamo avuta grazie al Federalismo Demaniale che ci ha permesso l’acquisizione, gratuita, di importanti aree, come le stazioni del trammino, decisive per la realizzazione di questa pista ciclabile. Un‘opera attesa da tanti cittadini e che sarà molto importante anche per la valorizzazione e promozione del nostro litorale”.

"Con questa delibera - ha commentato il consigliere Juri Dell'Omodarme (Art.1-Mdp) - si dà il via libera alla realizzazione di due grandi progetti che serviranno per completare il progetto della ciclopista dell’Arno. Si tratta del Ponte Ciclopedonale tra Riglione e Cisanello e il tratto della ciclopista sul sedime del trammino. La prima commissione ha anche evidenziato la necessità di completare altri tratti necessari per migliorare il progetto complessivo, per questo ha votato all'unanimità un ordine del giorno che impegna l'amministrazione comunale ad attivarsi per il completare il sistema di mobilità sostenibile attraverso il progetto e la realizzazione del tratto tra Riglione e la Cella e del collegamento della ciclopista dell’Arno (lungo la via Livornese ) con il percorso ciclopedonale lungo il Canale dei Navicelli".​

“La realizzazione della Ciclopista dell'Arno - ha dichiarato, poi, il consigliere Nicola Pisani (Pd) - è una realizzazione che fino a pochi anni fa sembrava un sogno, invece entro due anni sarà realizzata completamente. L'amministrazione deve continuare ad investire su questi tipo di mobilità per evitare di essere invasi dalle auto private, basta guardarsi intorno per vedere come questo sia il futuro nel mondo, dobbiamo rimanere al passo delle grandi città e fare scelte coraggiose. Il nostro territorio è particolarmente fortunato perché saremo interessati anche dagli interventi per la realizzazione della Ciclopista Tirrenica che collega la Francia con il litorale Laziale”.

“La connessione ciclabile - ha poi aggiunto la consigliera Valeria Antoni (M5S) - è fondamentale in una città come Pisa che si vuole collocare al centro del palcoscenico turistico nazionale. La ciclabile per il mare è una storica battaglia che mi coinvolge personalmente. Stiamo però attenti al tratto urbano di collegamento fra l'intersezione delle ciclabili in città che è oltremodo pericoloso. Attraversare il tratto dei lungarni è, spesso, una carambola”.

“Questo progetto - ha sottolineato il consigliere Francesco Pierotti (Pd) - ha enormi potenzialità soprattutto per quanto riguarda il turismo ciclabile. Pisa, con questo progetto, inoltre, si colloca all’avanguardia tra le migliori città europee”.

"Un risultato importante - ha detto la consigliera Patrizia Bongiovanni (Pd) che è anche presidente dell'Ordine degli architetti di Pisa - anche per l'approccio integrato al problema della mobilità dettato sia dal contesto urbanistico e dai flussi che lo attraversano: inserendosi nel sistema regionale della Ciclopista dell'Arno e della Ciclopista Tirrenica la nuova arteria attraversa la città, creando le condizioni per una mobilità dolce che ci auguriamo possa incoraggiare il trasporto intermodale. I cittadini e i pendolari possono infatti decidere, grazie alle stazioni di bike sharing, parcheggi, ponti pedonali e rampe disseminate lungo il percorso e anche al People Mover, di alternare il proprio mezzo di locomozione".

“Questa pista ciclabile è un progetto bellissimo - ha così affermato il consigliere Giovanni Garzella (Pisa è) - e un grande risultato per questa amministrazione comunale”.

Alla seduta di questa Commissione del Consiglio Comunale hanno partecipato, insieme ai tecnici del Comune Laura Brugioni e Dario Franchini, anche il responsabile dell’Ufficio Biciclette della Pisamo Marco Bertini.