Variante stadio, semaforo verde: delibera approvata in Consiglio comunale

E' stata approvata nella serata di ieri, 10 settembre, in Consiglio comunale la delibera di adozione della variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico avente per oggetto la riqualificazione funzionale ed ambientale dell’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani. La delibera è stata approvata a maggioranza con 20 voti favorevoli (Lega, Noi Adesso Pisa - Fratelli d’Italia, Forza Italia, Pisa nel Cuore) mentre l’opposizione ha espresso cinque voti contrari (1 Diritti in Comune, 4 PD).

“Un passaggio importante di cui andiamo orgogliosi - ha commentato il sindaco Michele Conti - soprattutto per la celerità con cui siamo riusciti a portare in adozione questa importante variante urbanistica per la città, con la quale evitiamo di consumare nuovo suolo cancellando la previsione di stadio a Ospedaletto e, contestualmente, permettiamo di riqualificare lo stadio e più in generale il quartiere di Porta a Lucca. Per questo risultato, perfettamente in linea con il cronoprogramma di lavoro che ci eravamo dati, possiamo approvare definitivamente la variante, dopo aver discusso le osservazioni che arriveranno, entro le prime settimane del 2020. Un’approvazione che arriva dopo mesi in cui abbiamo promosso un programma di partecipazione, che ha visto anche lo svolgimento di due assemblee pubbliche, e approfondito gli studi di mobilità e di strategicità ambientale analizzati nella commissione consiliare competente. Ringrazio gli uffici per il prezioso lavoro svolto fino ad oggi e per il supporto che sempre hanno offerto alla Giunta sull’argomento. Questo è un atto fondamentale che dimostra che la nostra amministrazione rispetta gli impegni presi, politicamente con la cittadinanza, tecnicamente con il proponente della variante urbanistica. Il nostro lavoro non termina qui, andremo avanti fino alla conclusione amministrativa della vicenda”.