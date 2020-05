Variante stadio, c'è l'ok dal Consiglio comunale: "Votazione storica"

"Approvata la variante stadio". Lo annuncia il sindaco Michele Conti durante la maratona del Consiglio comunale. Una tre giorni che in realtà, come previsto, è stata più breve: in sole due giornate l'assemblea cittadina ha deliberato il semaforo verde per il progetto della nuova Arena e per la riqualificazione del quartiere.

"Una votazione che rimarrà nella storia della nostra città, un atto di cui andiamo molto orgogliosi soprattutto per la celerità con cui siamo riusciti a portare a termine questo importante iter urbanistico, con il quale evitiamo di consumare nuovo suolo cancellando la previsione di stadio a Ospedaletto e, contestualmente, permettiamo di riqualificare l’Arena Garibaldi-Stadio Romeo Anconetani e più in generale il quartiere di Porta a Lucca - dice il sindaco - abbiamo mantenuto le promesse e centrato un obiettivo di mandato, rispettando puntualmente il cronoprogramma di lavoro che ci eravamo dati. Per questo risultato ringrazio gli uffici per il prezioso lavoro e i consiglieri comunali, non solo per questi due giorni impegnativi, ma per la costanza dei mesi passati in cui si sono tenute molte Commissioni consiliari per discutere gli atti e le osservazioni presentate. Questo è un atto fondamentale per Pisa che consentirà la riqualificazione di tutta la zona nord della città".

