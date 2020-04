Università: nasce 'APPunti di Innovazione', il podcast a cura del Contamination Lab

Nei giorni dell'emergenza Coronavirus l'Università di Pisa coglie le nuove opportunità per sperimentare nuovi strumenti di divulgazione. In quest'ottica nasce 'APPunti di Innovazione', il podcast a cura del Contamination Lab Pisa (CLab) che approfondisce i temi dell'imprenditoria innovativa, delle start up e dell'innovazione in senso più ampio attraverso interviste a esperti del settore. È appena stata pubblicata la prima puntata dedicata al tema delle Life Sciences, con Andrea Paolini, direttore generale di Toscana Life Sciences, che parla delle opportunità attuali e delle nuove frontiere per le aziende e start up del settore. Il podcast è disponibile su Spreaker, Spotify e Apple Podcast.

Il progetto si cala nel contesto della campagna 'UnipiNonSiFerma' e vuole costituire un nuovo strumento di divulgazione e approfondimento dei temi trattati durante i seminari, avvalendosi di interviste interattive in formato audio. Un breve trailer del progetto è attualmente disponibile su Spreaker, Spotify e su tutte le principali piattaforme di podcasting mentre ogni venerdì verrà rilasciato un episodio dedicato ad un tema specifico. Il CLab Pisa è il primo CLab d'Italia ad esplorare lo strumento del podcast per interviste a esperti in chiave divulgativa.

Il Contamination Lab Pisa è un progetto organizzato dall'Università di Pisa, in collaborazione con Scuola Sant'Anna, Scuola Normale Superiore e IMT Lucca e cofinanziato dal MIUR, che offre a studenti e ricercatori seminari e laboratori che approfondiscono le principali tematiche e competenze per chi vuole sviluppare una idea innovativa e costituire una Start Up.

Il CLab Pisa è anche parte di 'Italian Clab Network', rete nazionale che raccoglie circa 20 Contamination Lab sparsi in tutta Italia. Il network mette in connessione tra di loro i Contamination Lab esistenti e quelli futuri che operano e si riconoscono nella sfida complessiva di dare un contributo alla creazione di un ecosistema imprenditoriale, di creare riflessione e nuovo know-how in materia di diffusione della cultura di impresa e della creazione di impresa nei contesti universitari.