150 anni di storia delle imprese pisane on line

Disponibile online l'archivio delle imprese storiche di Pisa della Camera di Commercio dal 1863 al 1963 e un

video

La Camera di Commercio di Pisa, grazie ad un lungo lavoro di riordino e indicizzazione, ha virtualizzato il proprio servizio archivistico realizzando un inventario online di quasi 3.700 documenti e una banca dati digitale delle informazioni contenute nei fascicoli delle ditte storiche della provincia di Pisa. Oltre a questo imponente lavoro d’archivio, la Camera ha realizzato un video, 'Imprese storiche pisane: crisi e occasioni di rinascita', che raccoglie le testimonianze di alcune imprese a partire dai documenti conservati nell’archivio storico camerale.

Il risultato è una video-testimonianza che diventa essa stessa un documento, attraverso il quale alcuni imprenditori raccontano la capacità di risollevarsi nei periodi di crisi economica e di guerra. I tre interlocutori, Antonio Bottari, dell’omonima farmacia di Pisa, Nicola Piegaja del Royal Victoria Hotel di Pisa di Pisa, Davide Turrini e Silvia Provvedi della Società Cooperativa Artieri dell'Alabastro di Volterra raccontano aneddoti dei momenti difficili delle loro aziende che col passare degli anni e con la forza di volontà degli imprenditori sono divenute occasioni di sviluppo. Il video è stato presentato per la prima volta alla Seconda Conferenza Nazionale di Public History svoltasi a Pisa nel giugno scorso.

Il presidente della Camera di Commercio di Pisa, Valter Tamburini: "La scelta di digitalizzare i nostri archivi non solo rappresenta un’operazione di apertura verso l’esterno ma vuole essere il segnale di come la storia possa essere una valida risorsa per la comprensione del passato e la progettazione del futuro. Anche l’immediatezza e la semplicità di condivisione del video che abbiamo realizzato, vuole lanciare un messaggio positivo per l’economia provinciale attraverso la valorizzazione del proprio patrimonio culturale documentario".

L’inventario dell’archivio storico della Camera di Commercio dal 1863 al 1963 è stato realizzato con xDams e pubblicato sulla piattaforma 'The Archives Cloud', ed insieme alla banca dati delle informazioni contenute nei fascicoli delle ditte storiche della provincia di Pisa è consultabile liberamente dal sito internet dedicato.

Il video 'Imprese storiche pisane: crisi e occasioni di rinascita' è stato realizzato da Eliana Bollino e Michela Molitierno, che ha anche curato la digitalizzazione dell’inventario dell’archivio storico e dell’Anagrafe delle ditte storiche pisane, sulla base di un precedente lavoro di Rita Romanelli.