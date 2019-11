Area ex Esso a Fornacette: sarà parcheggio pubblico

Nell’ultimo Consiglio Comunale di Calcinaia dello scorso martedì 26 novembre, l’amministrazione ha approvato l’acquisto dell’area ubicata in via Toscoromagnola a Fornacette di circa 3mila metri quadri che anni fa ospitava un distributore di carburanti. Il Comune ha così acquisito l’area al prezzo pattuito di 26mila euro: sarà destinata a parcheggio pubblico a servizio delle varie attività, dei servizi socio sanitari e della collettività. "Nel prossimo futuro non si escludono altre eventuali destinazioni di servizio, sempre a beneficio di tutti i cittadini" dice in una nota l'amministrazione.