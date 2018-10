Aree camper, c'è l'obbligo di comunicazione di chi pernotta: incontro a Pisa

Le aree camper attrezzate devono essere considerate come qualsiasi struttura ricettiva in materia di obblighi di comunicazione per quanto riguarda gli alloggiati, con quindi l’obbligo per i gestori di comunicare i dati alla Questura, in via telematica, delle persone che pernottano. E' su questa chiarificazione, espressa dal Ministero dell’Interno a Assoturismo e Assocamping E.R., che Confesercenti Toscana Nord ha avuto un incontro in Comune con l’assessore al commercio Pesciatini, l’assessore alla sicurezza Bonanno e il comandante della polizia municipale Stefanelli.

Alessandro Cordoni e Alessandro Burchi, rispettivamente di Confesercenti Toscana Nord e presidente Litorale Assocamping: "La risposta che abbiamo avuto è stata precisa aldilà di ogni ragionevole dubbio. Anche nelle aree attrezzate per la sosta temporanea di turisti con propri mezzi, ovvero le aree sosta camper, si applicano le disposizioni che prevedono l’obbligo a carico del gestore o del titolare dell’area di trasmettere le generalità delle persone alloggiate. Questo entro le 24 ore successive dall’arrivo o all’arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore, sempre in caso di pernottamento. Nessuna comunicazione invece se non c’è pernottamento ma solo parcheggio".

La conclusione di Cordoni e Burchi.: "Con i due assessori e con il comandante della polizia municipale abbiamo dunque condiviso la necessità di informare tutti i gestori e di provvedere ai controlli in modo anche di avere la conoscenza di chi soggiorna regolarmente sul nostro territorio. Poi per la prossima stagione chiederemo di rivedere anche la collocazione delle aree camper, concentrate in larga parte a Marina di Pisa".