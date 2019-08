Arena Garibaldi, firmata la convenzione fra Comune e Pisa Sporting Club

Il sindaco di Pisa Michele Conti e il presidente del Pisa Sporting Club Giuseppe Corrado hanno concluso l’accordo che ha portato alla firma della convenzione che regola i rapporti pregressi fra il Comune di Pisa e la società sportiva nerazzurra alla quale viene affidato lo stadio comunale 'Arena Garibaldi' per il periodo 2019-2025. Contestualmente alla convenzione è stata definita la transazione di circa 385mila euro, frutto della compensazione fra quanto dovuto al Pisa Calcio a titolo di rimborso per lavori eseguiti sullo stadio e le somme accertate a favore del Comune di Pisa per l’utilizzo dell’Arena Garibaldi per il periodo non coperto da convenzione, oltre al canone di locazione annuale prevista per il primo anno della nuova convenzione.

"Con questa operazione - ha dichiarato Conti - abbiamo regolato i rapporti con il Pisa Calcio e dotato la società di una convenzione che mancava dal 2016. In pochi mesi, rimboccandoci le maniche, abbiamo lavorato per arrivare a questa prima conclusione positiva, continuando parallelamente ad andare avanti nel percorso che porterà all’approvazione della variante urbanistica propedeutica al nuovo stadio. Per la firma di questa convenzione ci tengo a ringraziare soprattutto la mia Giunta e gli uffici comunali. Sono felice di aver chiuso questa vicenda, di aver incontrato la disponibilità della controparte cosicché il Pisa Sporting Club potrà concentrarsi sull’aspetto sportivo e ad affrontare il campionato di serie B con la piena disponibilità dello stadio che sarà frequentato da tifosi di tutta Italia".

L’A.C. Pisa ed il Comune hanno individuato i contenuti dell’accordo che si è articolato nella stipula di due separati atti:

- un contratto per l’utilizzo dello Stadio, di durata di sei anni con rinnovo tacito alla scadenza (salvo disdetta di una delle parti) per ulteriori sei anni, al canone annuo di 65mila euro oltre iva, individuato nella stima tecnica asseverata commissionata a uno studio professionale, con l’esclusione di porzioni delle torri faro per l’installazione di stazioni radio base di telefonia e di percepire i relativi proventi;

- una transazione con la quale viene riconosciuto in favore dell’A.C. Pisa il diritto al rimborso da parte del Comune di quanto corrisposto per gli interventi di adeguamento normativo eseguiti, senza rivalutazione e interessi, e, in favore del Comune, per l’utilizzo dello stadio da parte dell’A.C. Pisa nel periodo successivo alla scadenza della precedente convenzione, il pagamento dell’importo già fatturato dal Comune medesimo fino al 31 dicembre 2018 e di un importo proporzionale a questo per il periodo successivo, con abbandono di ogni altra reciproca pretesa.

Come esplicitato dalla delibera di indirizzo assunta dalla Giunta, l’affidamento diretto dello Stadio all’A.C. Pisa è giustificato dal fatto che l’interesse pubblico è maggiormente soddisfatto se l’impianto è utilizzato dalla squadra che più attira l’attenzione della popolazione locale, con le conseguenti positive ricadute in funzione della promozione delle attività sportive e ricreative che rientrano tra gli interessi pubblici la cui cura compete al Comune.