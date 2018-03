Arena Garibaldi: convenzione ponte ancora in 'standby'

Slitta ancora la cosidetta 'convenzione ponte' che dovrà regolare i rapporti tra Pisa Sporting Club e Comune durante il percorso di avvicinamento alla realizzazione del nuovo stadio. La bozza del documento doveva essere discussa ieri, mercoledì 14 marzo, nel corso della Terza Commissione consiliare permanente, a cui hanno partecipato anche l'assessore ai Lavori pubblici, Andrea Serfogli, e i dirigenti comunali Giuseppe Bacciardi, Fabio Daole e Francesco Sardo. Il testo non è però stato presentato. Restano infatti ancora alcuni nodi da sciogliere, in primis quelli relativi alla durata della convenzione e al canone che la società dovrà versare annualmente al Comune.

Come si ricorderà la precedente convenzione tra Comune e Pisa Sporting Club era scaduta ad agosto 2016. Al momento l'utilizzo dell'impianto sportivo avviene quindi sulla base di un atto unilaterale d'obbligo firmato dalla società, allora guidata da Petroni, a ottobre dello stesso anno. All'interno del documento erano previsti una serie di lavori che la società avrebbe dovuto realizzare per rendere agibile lo stadio. Ed è proprio la rendicontazione di questi interventi a bloccare, almeno per il momento, la nuova convenzione. Durata e canone di quest'ultima dipenderanno infatti dagli accertamenti che il Comune dovrà svolgere nei prossimi giorni in base ai documenti contabili presentati dalla società.

"Un anno fa - ha spiegato Daole - la società ha presentato la documentazione che rendicontava lavori per un totale di 527mila euro. I documenti presentati erano però incompleti. Ho richiesto quindi una serie di integrazioni che sono arrivate in diversi scaglioni. L'ultima è arrivata il 7 marzo scorso. Se ci sono dei ritardi sono quindi imputabli alla società". Al momento il Comune ha potuto verificare solo 380mila euro dei 527mila dichiarati dalla società nerazzurra. "Il materiale presentato il 7 marzo scorso - ha continuato Daole - ci potrebbe permettere di arrivare ad accertare una cifra complessiva di 502mila euro. Sarà un lavoro che porteremo avanti nei prossimi giorni".

Le ipotesi sui cui starebbe ragionando il Comune sono comunque quelle di una durata di 6-7 anni e di un canone annuale intorno ai 100mila euro. Inoltre la convenzione, nonostante preveda una durata pluriennale, nella pratica verrebbe a 'cadere' nel momento in cui lo stadio venisse conferito al fondo di investimento per la successiva valorizzazione. "Bisogna quindi trovare una formula - ha spiegato Bacciardi - che permetta questo passaggio senza che il Comune corra il rischio di pagare delle penali". Tutti aspetti che potrebbero essere sciolti la prossima settimana "quando - ha affermato Serfogli - dovrebbe esserci un incontro tra i nostri dirigenti e i legali della società. A quel punto verrà elaborato un testo condiviso che contiamo di presentare al Consiglio Comunale per l'approvazione nella seduta del 27 marzo". Nella stessa seduta potrebbe essere sottoposta all'assemblea anche la delibera relativa al piano delle alienazioni, passaggio fondamentale del progetto di restyling dello stadio.