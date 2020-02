Consiglio Comunale: corruzione in Comune e cittadinanze onorarie al centro della seduta

Domani, martedì 11 febbraio, dalle 14,30 presso la Sala Delle Baleari del Comune di Pisa, nuova seduta del Consiglio Comunale. A presiedere la riunione, per assenza del suo presidente, Alessandro Gennai, saranno i due vicepresidenti, Benedetta Di Gaddo e Riccardo Buscemi. Dopo alcune interrogazioni ed interpellanze, i consiglieri comunali voteranno i nuovi sindaci revisori (Giuseppe Pandolfini, Sauro Rossi e Gianni Bitossi) e, per iniziativa del Sindaco di Pisa, Michele Conti, sarà votato il conferimento della cittadinanza onoraria alla 46ª Brigata Aerea e ai calciatori del Pisa Klaus Berggreen, Carlos Caetano Bledorn Verri, Willem Cornelis Nicolaas Kieft e Henrik Larsen.

La 46ª Brigata Aerea è una delle più importanti, articolate e complesse realtà operative delle nostre forze armate e, inoltre, proprio quest’anno, festeggia l’ottantesimo anniversario della sua costituzione. Klaus Berggreen, Carlos Caetano Bledorn Verri, Willem Cornelis Nicolaas Kieft e Henrik Larsen sono stati, invece, alcuni tra i calciatori stranieri del Pisa Sporting Club negli anni d’oro 1982-1991, quando il Pisa S.C. partecipò a sei campionati di serie A e vinse due Coppa Mitropa.

In seguito, per iniziativa dei consiglieri Francesco Auletta (Diritti in comune) e Matteo Trapani (Pd), verrà discussa l’inchiesta giudiziaria al centro in questi giorni delle cronache cittadine. Tra le mozioni, infine, verrà discussa e votata quella proposta dal consigliere Giovanni Pasqualino (Lega) perché il Comune di Pisa aderisca alla campagna di Striscia la notizia 'No mozziconi a terra'. Dopo la seduta di domani, la prossima seduta del Consiglio Comunale si terrà martedì 25 febbraio, dalle 14,30, Sala Delle Baleari.