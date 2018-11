Fibra ottica in centro a Pisa: gli armadi installati nel rispetto del contesto architettonico

Una piccola storia a lieto fine, con il senso civico dei cittadini che per una volta trova riscontro nell'attenzione di una grande azienda. Nel novembre 2016 nella zona di Piazza dei Grilletti, tra la via Nunziatina e via Garofani, un gruppo di residenti aveva organizzato una petizione su Change.org per segnalare che il locale 'armadio' che serviva i collegamenti ADSL non sarebbe rientrato nei piani per la fibra ottica previsti da TIM per i mesi successivi.

La raccolta di quelle firme ha sortito l'effetto sperato: è notizia di questi giorni che l'armadio numero 5032 è stato collaudato e reso vendibile per i servizi in banda ultralarga, grazie all'investimento 'mirato' di TIM di circa 20mila euro. I lavori hanno comportato il ripristino del lastricato, effettuato da ditta specializzata in accordo col Comune. Si è scavato, in particolare, a cavallo di Ferragosto, per non disturbare le attività con la necessaria chiusura della strada.

La buona pratica in città è andata ripetendosi: anche per altri armadi fibra di TIM in Piazza San Felice, Piazza Castelletto e via Ulisse Dini alcuni cittadini, anche a mezzo stampa, avevano segnalato lo scorso luglio il rischio di compromissione dello storico basolato. L'azienda ha così ancora effettuato il ripristino del lastricato a regola d'arte con ditta specializzata, sempre in accordo col Comune, per un investimento di nuovo pari a circa 20mila euro ad armadio.