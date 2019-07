Riglione, arsenale da scasso nell'auto: due denunciati

Da una segnalazione di residenti preoccupati è partito l'accertamento della Polizia, che ha portato alla denuncia di due uomini per possesso di oggetti atti allo scasso. Si tratta di due georgiani di 29 e 43 anni, senza fissa dimora e regolari sul terrritorio nazionale, con precedenti specifici per furto aggravato, ricettazione e varie condanne per associazione a delinquere.

Le chiamate giunte al 113, ieri 8 luglio, parlavano di personaggi sospetti che giravano nel quartiere di Riglione. Le volanti si sono dirette nella zona ed i due sono stati fermati mentre erano a bordo di una Ford Focus verde scuro in Piazza della Fornace. La perquisizione ha permesso di rinvenire cacciaviti di 31cm, 28 cm e 25 cm, chiavi inglesi e un'asta con all'estremità una potente calamita. Il materiale è stato sequestrato. Nei confronti dei due georgiani ora sarà valutata la possibilità da parte dell'Autorità Giudiziaria di emanare speciali misure di prevenzione.