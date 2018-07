Lo fermano per un controllo e scoprono che doveva essere in carcere

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 11 luglio, i Carabinieri della stazione di Pisa hanno arrestato un cittadino georgiano 34enne. L'uomo, durante un controllo eseguito in Viale delle Piagge, è stato notato in atteggiamento sospetto, tanto da indurre gli agenti ad accertamenti più approfonditi sulla sua identità.

Condotto pressi gli uffici di via Guido da Pisa, è emerso che sul suo conto era da eseguire un’ordinanza di sostituzione della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con quella della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Roma per furto in abitazione. In seguito è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Pisa.