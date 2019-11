Cascina, sorpresa a spacciare: arrestata una 49enne

Nella tarda mattinata di ieri, 25 novembre, i Carabinieri di Cascina hanno arrestato una donna italiana di 49 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. La stessa è stata bloccata dopo aver ceduto una dose di cocaina ad un uomo di mezza età, in seguito segnalato alla Prefettura di Pisa quale assuntore. A seguito di perquisizione personale nella sua disponibilità son stati rinvenuti ulteriori due grammi di analoga sostanza. L’arrestata è stata accompagnata presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo disposto per la mattinata odierna davanti al Tribunale di Pisa.