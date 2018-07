Calcinaia, rubano in un negozio di elettronica: arrestati

Nella serata di ieri, lunedì 30 luglio, i Carabinieri di Calcinaia, hanno tratto in arresto due georgiani di 41 e 39 anni per furto. I due stranieri sono entrati in un negozio di articoli elettronici su via Tosco Romagnola e, dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio, hanno rubato oggetti e accessori elettronici per un valore commerciale di alcune centinaia di euro. Il personale di vigilanza ha però notato quanto stava accadendo e ha tentato di seguire i due, allertando allo stesso tempo i Carabinieri.

I malviventi, a questo punto, hanno abbandonato la refurtiva e si sono dileguati: i militari dell’Arma, subito intervenuti, sono riusciti a individuare e fermare i due nel parco sportivo del posto, dove si erano nascosti. Anche la refurtiva è stata completamente recuperata e restituita al negozio. Dopo le formalità di rito, gli arrestati sono stati trattenuti in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo, previsto per oggi.