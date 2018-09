Arrestato ladro minorenne: era evaso dai domiciliari facendo perdere le proprie tracce

Era stato arrestato lo scorso luglio mentre, con dei complici, stava uscendo dalla finestra di un appartamento appena svaligiato in via dell’Aeroporto. Il giudice aveva disposto per lui gli arresti domiciliari, una misura però non rispettata dal minorenne di origine macedone che aveva immediatamente fatto perdere le sue tracce. Così era stato affidato ad una struttura protetta, ma anche in quel caso il giovane era evaso dandosi alla latitanza.

Dopo diversi giorni di ricerche, il minore è stato rintracciato questa mattina, sabato 8 settembre, dalla Polizia di Pisa nella zona della stazione. Il giovane è stato arrestato e associato presso il carcere minorile di via degli Orti Oricellari a Firenze. Sono in corso ulteriori approfondimenti per verificare se il macedone, durante il periodo in cui si è sottratto alla misura di custodia, si sia reso autore di ulteriori furti perpetrati nel capoluogo pisano.