Stazione: arrestato latitante specializzato in rapine dalla Polizia

I controlli notturni della Polizia in zona stazione hanno portato nelle prime ore di oggi, 7 ottobre, all'arresto di un latitante di 35 anni ricercato in tutta Italia per rapine compiute a Torino, Genova e Biella. Si tratta di un uomo di origini rumene, la Procura della Repubblica di Torino aveva spiccato da due anni un ordine di carcerazione nei suoi confronti.

La Squadra Volante lo ha notato, intorno alle 3 di mattina, aggirarsi solitario nelle vie parallele alla Galleria Gramsci. Insospettiti dal suo atteggiamento, gli agenti hanno proceduto al controllo. La banca dati ha fatto emergere la storia giudiziaria dell'uomo. La conseguenza è stato l'immediato fermo del soggetto.

I successivi accertamenti hanno permesso di rintracciare il domicilio temporaneo del latitante, una camera di albergo nei pressi della stazione. Le indagini sui motivi della sua presenza in città sono ancora in corso. Attualmente l'uomo è stato tratto in arresto per ordine della Procura di Torino ed è stato associato presso la casa circondariale Don Bosco.