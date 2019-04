Deve scontare due anni per rapina, lesioni personali e porto d'armi: arrestato

Nella mattinata di ieri, domenica 7 aprile, i Carabinieri di Marina di Pisa hanno arrestato un tunisino di 21anni, in esecuzione a due diversi provvedimenti restrittivi: un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, dovendo espiare una condanna di un anno ed un mese di reclusione per rapina e lesioni personali; nonchè un altro ordine di carcerazione, emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, dovendo espiare una condanna di un anno per porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Pisa.