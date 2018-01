Vettovaglie: dà una testata ad un giovane, poi aggredisce i Carabinieri

Prima ha dato una testata ad un giovane del posto poi, quando sono intervenuti i Carabinieri, ha ingaggiato una colluttazione anche con loro. Infine, una volta arrestato, a bordo dell'automobile dei militari, ha comunque tentato di divincolarsi e di fuggire riuscendo a rompere un cristallo dello sportello della macchina, per poi tentare di uscire. Infine, fermato nuovamente dai militari, è stato portato in caserma, dove è trattenuto in stato di arresto, in attesa del rito direttissimo che verrà celebrato in tribunale.

E' successo alle prime luci dell'alba di ieri, venerdì 19 gennaio, in piazza delle Vettovaglie a Pisa. Protagonista dell'accaduto un 35enne sudafricano, skipper di professione e domiciliato a Viareggio, arrestato poi dai Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Pisa per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.