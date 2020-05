Casciana Terma-Lari: arrestato spacciatore ricercato

I Carabinieri di Pontedera hanno tratto in arresto a Casciana Terma- Lari un 26enne ricercato, condannato per i reati di detenzione e spaccio di stupefacenti, commessi in diverse località del territorio nazionale. L’uomo è stato portato al Don Bosco, a disposizione dell’Autorità

Giudiziaria: dovrà espiare una pena residua di un anno e 8 mesi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.