Sorpreso a spacciare eroina: arrestato 49enne

I Carabinieri di Pisa hanno arrestato nel pomeriggio di ieri, 1 giugno, un 49enne, per spaccio di stupefacenti. I militari hanno sorpreso l’uomo nell’atto di cedere una dose di meno di mezzo grammo di eroina ad un cittadino pisano; la successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire altre 3 dosi per un peso complessivo di 1 grammo, oltre alla somma di euro 30. L'uomo è stato arrestato e si trova ai domiciliari in attesa di essere giudicato, domattina, con rito direttissimo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.