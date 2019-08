Pomarance, sorpreso con 200 grammi di hashish: arrestato 33enne

I Carabinieri di Pomarance hanno arrestato giovedì 7 agosto un cittadino italiano di 33 anni. L’uomo, sorpreso in atteggiamento sospetto, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati 200 grammi di hashish, raccolti in due panetti, e altro materiale per lo spaccio e il confezionamento. Dopo le formalità di rito, il 33enne è stato accompagnato presso il proprio domicilio in regime detentivo.