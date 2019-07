Tenta di fuggire agli agenti ingerendo 5 grammi di eroina: salvato e arrestato

Nel pomeriggio di ieri, 19 luglio, l’ufficio volanti della Polizia di Pisa, con l'ausilio di personale di rinforzo del reparto Prevenzione crimine di Firenze, nell’ambito dei servizi estivi di controllo del territorio, ha arrestato un cittadino tunisino nei pressi della stazione centrale.

Lo straniero, B.M.A., di 30 anni residente a Genova, alla vista degli agenti ha tentato di sottrarsi al controllo fuggendo tra le auto in sosta, tentando di ingoiare un voluminoso quantitativo di sostanza stupefacente, conservata in un involucro di cellophane. Solo in un secondo momento gli agenti hanno capito che si trattava di eroina, per un peso complessivo di più di 5 grammi, e con il loro intervento hanno impedito che il 30enne soffocasse a causa del maldestro tentativo di far sparire la droga.

L’arrestato, pluripregiudicato per reati inerenti gli stupefacenti e per una rapina nel 2018 commessa a Pisa a danno di un minore, è risultato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma a Genova e con permesso di soggiorno scaduto. Terminati gli atti di rito l'uomo, su disposizione del magistrato di turno della locale Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, è stato trattenuto in questura in attesa del processo per direttissima fissato per stamani mattina.

Gli agenti hanno anche controllato le sale slot della zona della Stazione Ferroviaria identificando numerose persone e verificato la regolarità delle licenze amministrative. "I controlli - fanno sapere dalla questura - continueranno per tutta l’estate".