Arrestato due volte per spaccio, non rispetta il divieto di dimora: ora è in carcere

Nella mattinata di ieri, 26 marzo, i Carabinieri di Pontedera hanno arrestato ad Altopascio un cittadino marocchino di 23 anni, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pisa.

L'extracomunitario, già arrestato per spaccio lo scorso 19 gennaio e 24 febbraio e sottoposto al divieto di dimora nel Comune di Pontedera, si è reso responsabile di ripetute violazioni della misura cautelare, con la conseguenza che l'Autorità Giudiziaria ha disposto il provvedimento restrittivo. L'uomo è stato indivuduato all'interno di un casolare abbandonato, dopo le formalità di rito è stato portato al Don Bosco di Pisa.