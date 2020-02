Spacciava eroina e cocaina tra la stazione e Vettovaglie: arrestato 35enne

Alla vista dei poliziotti ha tentato di fuggire verso i lungarni ma è stato bloccato dagli agenti al termine di un breve inseguimento. Una volta fermato è stato portato in questura dove si è scoperto che l'uomo, un 35enne tunisino, era uno spacciatore pluripregiudicato che doveva scontare ben quattro condanne per un totale di 4 anni e 7 mesi di reclusione, per reati connessi alla cessione cocaina e eroina, tutti commessi tra la zona della stazione Centrale e Piazza delle Vettovaglie tra il 2012 ed il 2018. E' accaduto ieri sera, 21 febbraio, intorno alle 23, in piazza delle Vettovaglie. Compiute le formalità di rito il 35enne è stato associato presso il Don Bosco di Pisa.

Le attività della Polizia di Stato sono poi proseguite fino a tarda notte. Intorno alle 2 gli uomini della squadra mobile hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso una abitazione nella prima periferia sud della città dove nei giorni scorsi alcuni residenti avevano segnalato movimenti sospetti. A seguito di un appostamento, gli agenti hanno deciso di intervenire facendo ingresso all’interno dell’abitazione all’interno della quale hanno trovato un italiano di 46 anni, incensurato; a seguito della perquisizione i poliziotti hanno rinvenuto dentro un comodino 60 grammi di hashish già confezionati in dosi di piccolo e medio taglio. Il rinvenimento, a fianco della sostanza stupefacente, di un bilancino di precisione, ha confermato che la detenzione era finalizzata allo spaccio sulla piazza pisana. L’uomo, che durante le fasi dell’attività ha tentato di usare violenza contro gli agenti, è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale e anche lui accompagnato al carcere Don Bosco.

Nel corso della giornata è stato anche espulso un cittadino straniero non in regola con le norme del soggiorno in Italia identificato in questo centro storico.