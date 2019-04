In partenza con i documenti falsi: quattro arresti al 'Galilei'

Con l’inizio, dal 1° aprile, della stagione estiva l’Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea di Pisa ha intensificato i controlli all'aeroporto 'Galilei' sia sui voli in ambito Schengen che su quelli extra-Schengen, con mirati servizi predisposti per le tratte considerate più a 'rischio' per il transito di persone potenzialmente pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il controllo dei documenti effettuato con strumenti di ultimissima generazione e l’esperienza degli agenti della Polizia di Stato hanno consentito di effettuare, nella sola giornata di ieri , ben 4 arresti di persone in possesso di documenti falsificati idonei per l’espatrio.

Nelle prime ore della mattina sono state identificate al controllo passaporti del volo Ryanair in partenza per Dublino, due donne che esibivano due carte di identità estoni. Il controllo dei documenti, sui quali risultavano apposte le foto delle due, dava un riscontro negativo poiché l’analisi del chip non restituiva la foto evidenziandone la contraffazione. Le due donne, accompagnate presso gli Uffici Polaria, sono state identificate per due cittadine georgiane: K. S. di 45 anni e S. N. di 35 anni. Entrambe sono state sottoposte a fotosegnalamento. I documenti in loro possesso sono stati sequestrati e sono in corso accertamenti per risalire alla provenienza. Le due donne sono state arrestate per possesso di documenti falsi. Per una delle due è scattato il provvedimento di espulsione, mentre l'altra è stata accompagnata dagli operatori dell’Ufficio di Polizia di Frontiera presso il centro di accoglienza CPR di Roma Ponte Galeria.

Sempre nel corso della mattinata è stato identificato un cittadino albanese che si era presentato ai controlli del volo in partenza per Tirana ma che successivamente si è presentato al gate d’imbarco del volo in partenza per Dublino esibendo una carta di identità greca con apposta la propria fotografia. Personale addetto al gate di imbarco ha richiesto l’intervento della Polizia che in ufficio ha identificato il giovane per M.E., albanese, di 23 anni. Il documento in suo possesso è risultato contraffatto. Il cittadino albanese è stato così arrestato.

Infine, nel primo pomeriggio di ieri, in partenza con il volo diretto a Londra Stansted, è stata identificata una passeggera in possesso di una carta di identità greca sulla cui genuinità l’operatore di frontiera nutriva dubbi. Inoltre, in collaborazione con l’Ufficiale di collegamento britannico, risultava una segnalazione sospetta proprio sulla prenotazione effettuata con tale documento. Un’analisi approfondita ha permesso di stabilire che il documento era contraffatto e pertanto è stato sequestrato. La passeggera, K. M. greca di 38 anni, è stata anch'essa arrestata in flagranza di reato per uso di documento falso valido per l’espatrio .