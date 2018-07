Condannati per spaccio di droga: ai domiciliari

Nella mattinata di ieri, 5 luglio, a Navacchio, (comune di Cascina), i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un cittadino italiano 61enne, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Pisa, dovendo scontare la pena residua di un anno e due mesi di reclusione per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la sua abitazione, dove dovrà rimanere in regime di detenzione domiciliare.

Sempre ieri mattina, 5 luglio, a Casciana Terme, i militari della Stazione CC di Lari hanno arrestato un cittadino marocchino 23enne in esecuzione di un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. con quella degli arresti domiciliari. L’aggravamento della misura cautelare, originariamente adottata per reati attinenti alle sostanze stupefacenti, è stata conseguente alle violazioni delle prescrizioni imposte all’extracomunitario segnalate all’Autorità Giudiziaria dai Carabinieri.