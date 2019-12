Sicurezza, centro storico sorvegliato speciale: arresti e denunce

Servizi di controllo rafforzati da parte della Polizia di Stato di Pisa in vista dell’approssimarsi del periodo festivo. Monitorato speciale il centro storico, con Piazza delle Vettovaglie e Piazza Garibaldi, che attira in qualsiasi ora del giorno migliaia di giovani e turisti ed è sempre maggior oggetto di attenzione e di controlli.

Le Volanti hanno arrestato A. S., nato in Palestina nel 1969, colto in atteggiamento sospetto attraverso il sistema di telecamere del centro storico. Dal controllo degli agenti di Polizia è risultato essere destinatario di un’esecuzione di custodia cautelare emessa dal GIP di Livorno a dicembre 2017, quale aggravamento della misura cautelare dell'obbligo di presentazione all'Autorità Giudiziaria., ripetutamente non osservata, per il reato di furto aggravato; lo straniero ha riferito di essere stato all’estero per questi due anni e di essere appena ritornato in Italia.

L’Ufficio Volanti ha inoltre denunciato a piede libero:

- B. E., russa di 20 anni, residente a Lucca, per il possesso di 2 dosi di eroina pari a 0,7 grammi;

- P. C., 39 anni, nata in Cile, residente a Chianni, per possesso di materiale per il confezionamento dosi di eroina e 100 euro.

La Squadra Mobile invece, nel corso dei servizi di osservazione svolti con discrezione in borghese ha arrestato T. P. di Napoli, perché, in seguito a controllo, è risultato essere destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano.