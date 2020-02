Non rispettano il divieto di dimora: arrestati

I Carabinieri di Pisa e Marina di Pisa hanno tratto in arresto un 30enne pregiudicato di nazionalità gambiana e un 21enne pregiudicato di nazionalità senegalese per non aver ottemperato al divieto di dimora. Entrambi sono stati rintracciati e portati al Don Bosco. In carcere è finito anche un rumeno di 40 anni sul quale pendeva un ordine di arresto per reati contro il patrimonio: l'uomo è stato rintracciato in Lungarno Buozzi.

Arresti anche a San Miniato dove i Carabinieri hanno arrestato un 37enne di nazionalità italiana.notificandogli un ordine di esecuzione per espiazione pena in regime di detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze. Arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove sconterà la pena della reclusione di 3 mesi e 10 giorni in ordine ai reati di lesioni aggravate e porto di armi.