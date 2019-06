Lo trovano più volte al bar mentre è agli arresti domiciliari: 41enne torna in carcere

Il Commissariato di Pontedera, oggi 19 giugno, ha eseguito un provvedimento di ripristino della detenzione in carcere nei confronti di un cittadino italiano di 41 residente anni in città, emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Pisa. L'uomo doveva scontare un anno di reclusione per una condanna definitiva per furto aggravato ed aveva chiesto ed ottenuto di scontare la pena in regime di detenzione domiciliare presso la sua abitazione, con inizio della misura il 31 maggio.

I i periodici controlli degli agenti hanno fatto emergere la sua tendenza a disattendere più volte le prescrizioni imposte dal Tribunale di Sorveglianza, tanto da indurre il Magistrato, all'ennesima violazione, a ripristinare la misura detentiva in carcere. Il 41enne era infatti solito uscire di casa per andare in un bar vicino per bere, mostrando un "atteggiamento sprezzante delle istituzioni, come riferito da alcuni conoscenti - rilevano dalla Questura - tanto da non essere rintracciato in casa in almeno tre occasioni nel corso dei primi 15 giorni di detenzione".

Il 12 giugno è stato addirittura sorpreso ed arrestato da una pattuglia dei Carabinieri di Pontedera mentre si trovava al bar a sorseggiare una bevanda alcolica, dopo essersi procurato anche delle sostanze stupefacenti. Dopo l'episodio era tornato ai domiciliari in attesa di essere giudicato, e questo aspetto procedurale ha aggravato la tendenza ad uscire dopo che la pattuglia di turno era passata a controllarlo. Il beneficio quindi, alla fine, è stato sospeso e si sono riaperte le porte del carcere.